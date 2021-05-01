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Британский фермер выкопал на поле танк, пропавший более 70 лет назад

Виктория Ивашечкина
12:13 01.05.2021
Исследователи искали боевую машины несколько месяцев.
Британский фермер выкопал на поле танк, пропавший более 70 лет назад
© Фото: Crowland Buffalo Lvt, Facebook
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Британский фермер Дэниел Эбботт и его помощники обнаружили под землей американский танк LVT-2 (Water Buffalo), который пропал в 1947 году.

Исследователи искали боевую машину в течение нескольких месяцев. Чтобы ее выкопать, понадобилось участие 50 человек.

При этом сами раскопки велись пять дней, их участники подняли грунт весом в 4,5 тысячи тонн. Вес самого танка составил 20 тонн, сообщает Daily Star

Данные боевые машины производились в США в 40-е годы прошлого века. Найденный танк-амфибия исчез в 1947 году после наводнения.

Изначально он прибыл в Линкольншир в составе соединения из 16 боевых машин. Из них один танк утонул. Сам фермер Дэниел Эбботт выразил надежду, что боевая машина останется в местном музее.

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