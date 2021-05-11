Кравцов доложил Путину о встречах с родственниками пострадавших в Казани

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов доложил президенту РФ Владимиру Путину о встречах в Казани с родственниками пострадавших детей и учителями гимназии №175. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сергей Кравцов доложил президенту о своей работе сегодня в Казани, о своих встречах с родителями школьников, а также с учителями школы», - цитирует ТАСС слова Пескова.

Пресс-секретарь отметил, что министерство просвещения сформирует рекомендации по итогам встречи.

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ опроверг информацию о том, что юноша, совершивший нападение на гимназию №175 в Казани, заложил в здании взрывное устройство. По данным следователей, у стрелка имелась бомба, но он ее взорвал перед входом в школу.