Генпрокуратура Украины подозревает двух депутатов Рады в госизмене

Два депутата Верховной рады подозреваются в государственной измене. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. При этом она не уточнила имена подозреваемых - в ее сообщении они фигурируют как «М» и «К».

«По результатам изучения собранных материалов дела пришел к выводу, что надо брать на себя ответственность за информирование этих "парламентариев" о подозрении. Считаю, что у следствия и прокуроров сегодня достаточно оснований для смены статуса со свидетелей на подозреваемых. Так, народные депутаты "М" и "К" подозреваются в измене...» - написала Венидиктова в Facebook.

По данным СМИ, ранее в доме украинского политического и общественного деятеля Виктора Медведчука начался обыск. Территория оцеплена бойцами спецподразделения.