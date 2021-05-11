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Генпрокуратура Украины подозревает двух депутатов Рады в госизмене

Алексей Курильченко
16:17 11.05.2021
Ирина Венидиктова заявила о присвоении статуса подозреваемых двум депутатам Верховной рады.
Генпрокуратура Украины подозревает двух депутатов Рады в госизмене
© Фото: Hennadii Minchenko, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Два депутата Верховной рады подозреваются в государственной измене. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. При этом она не уточнила имена подозреваемых - в ее сообщении они фигурируют как «М» и «К».

«По результатам изучения собранных материалов дела пришел к выводу, что надо брать на себя ответственность за информирование этих  "парламентариев" о подозрении. Считаю, что у следствия и прокуроров сегодня достаточно оснований для смены статуса со свидетелей на подозреваемых. Так, народные депутаты "М" и "К" подозреваются в измене...» - написала Венидиктова в Facebook.

По данным СМИ, ранее в доме украинского политического и общественного деятеля Виктора Медведчука начался обыск. Территория оцеплена бойцами спецподразделения.

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