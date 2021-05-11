Юлия Шойгу рассказала об оказании психологической помощи пострадавшим при трагедии в Казани

Директор Центра экстренной психологической помощи Юлия Шойгу рассказала о работе специалистов-психологов по оказанию помощи пострадавшим при нападении на гимназию №175. По словам директора, в городе была в максимально короткие сроки создана группировка специалистов, в которою вошли эксперты из Нижнего Новгорода и Москвы.

«Наши оперативные дежурные получили информацию о том, что в Казани произошла стрельба в школе. Сразу же были приведены в готовность все специалисты-психологи в Татарстане, филиалах в Нижнем Новгороде и Москве. Буквально за 20 минут было принято решение о вылете сотрудников, для создания необходимой группировки специалистов - привлечено более 30 психологов», - отметила директор.

По ее словам, психологи работают на горячей линии, в бюро судебно-медицинской экспертизы и больницах. Силами специалистов создается план по оказанию психологической помощи детям, которые пострадали при нападении или стали свидетелями трагических событий.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ взяла на особый контроль проверку по факту нападения на гимназию. Об этом заявил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.