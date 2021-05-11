В Генпрокуратуре взяли на особый контроль проверку по факту стрельбы в Казани

Генеральная прокуратура РФ взяла на особый контроль проверку по факту нападения на гимназию №175 в Казани. Об этом заявил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

«Предметом проверки станут и другие вопросы исполнения федерального законодательства. Будет дана правовая оценка действиям администрации школы в условиях чрезвычайного происшествия. Прокуратура также проверит законность выдачи 19-летнему нападавшему лицензии на оружие», - заявил представитель.

Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело о нападении на школу в Казани. По факту нападения возбуждено уголовное дело.