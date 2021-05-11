Кузнецова предложила проверить эффективность работы охраны во всех школах РФ

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложение провести мониторинг эффективности работы охраны во всех школах России.

«Важно во всех школах провести мониторинг на предмет охраны школ, выявить, насколько эта охрана эффективна, точна, насколько отвечает своим задачам», - сказала Кузнецова.

Стрельба в гимназии на улице Файзи произошла утром 11 мая. Вооруженный 19-летний юноша проник в школу и около 9.30 открыл стрельбу. Позже стрелок был задержан правоохранителями.

Ранее глава Республики Татарстан Рустам Минниханов уточнил информацию по погибшим при стрельбе в гимназии №175 в Казани. По его словам, погибли девять человек, 21 человек госпитализирован.