В стране и мире Путин наградил Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» Алексей Курильченко Президент РФ вручил Павлу Буре орден «За заслуги перед Отечеством». © Фото: Пресс-служба президента России Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил хоккеисту Павлу Буре орден «за заслуги перед Отечеством» IV степени после матча Ночной хоккейной лиги. Путин и Буре сыграли в составе команды «Легенды хоккея» в гала-матче против сборной НХЛ. Игра закончилась со счетом 13:9 в пользу «Легенд» - Путин забросил восемь шайб. В составе команды «Легенд» играл и министр обороны Сергей Шойгу - он забросил одну шайбу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика