СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в казанской гимназии

Следственное управление СК РФ по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по факту нападения на гимназию №175 в Казани. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«По факту нападения на гимназию №175, в результате которого погибли люди, следственным управлением СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")», - заявила Петренко.

Также представитель отметила, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил направить на место происшествия криминалистов Главного управления ведомства. Они окажут помощь в установлении всех деталей произошедшей трагедии.

Ранее ученик гимназии рассказал о произошедшей трагедии. После начала стрельбы директор объявила в громкоговоритель, чтобы педагоги немедленно закрыли детей в кабинетах и спрятали. Очевидец отметил, что находился на расстоянии двух кабинетов от того, куда впоследствии удалось проникнуть злоумышленнику.