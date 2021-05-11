«Ничего, кроме хорошего»: мать бывшего ученика рассказала о казанской школе

Мама бывшего ученика гимназии №175, где было совершено нападение на школьников, рассказала «Звезде», что в школьном учреждении всегда была хорошая организация обучения.

«Он учился (сын. - Прим. ред.) в начальной школе. Ничего, кроме хорошего, я плохого про школу сказать не могу. Начиная от всего педагогического процесса, учителей, и заканчивая директором, все было организовано. На сегодняшний день мы здесь не учимся», - рассказала Ольга Балашова.

Она также отметила, что раньше в школьном учреждении всегда была охрана.

«Как дальше было, я не знаю. Раньше посторонний человек не мог зайти в школу. Я думаю, что и сейчас так же. Я думаю, что против оружия, не важно какой охранник будет стоять, вряд ли что-то сделаешь», - заключила мама бывшего ученика гимназии №175.

Ранее продавец оружейного магазина рассказал подробности приобретения оружия юношей, совершившим нападение на гимназию в Казани. Стрелявший в Казани приобрел оружие в Йошкар-Оле на законных основаниях.