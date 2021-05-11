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Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу

Алена Миронова
08:42 11.05.2021
Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу проект о денонсации Договора по открытому небу.
Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу
© Фото: Alexei Druzhinin, Kremlin Pool, Globallookpress
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Российский президент Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу. Соответствующий документ опубликовали в электронной базе парламента.

О намерении страны выйти из Договора российское внешнеполитическое ведомство объявило в январе. Это решение стало реакцией на выход из соглашения Соединенных Штатов, а также на возникновение некоторых проблем с согласованием условий для дальнейшего пребывания в договоре.

В МИД отмечали, что Россия выйдет из Договора до конца мая. Правительство одобрило это инициативу на прошлой неделе.

Российское внешнеполитическое ведомство говорило, что РФ выйдет из ДОН до конца мая. Правительство одобрило выход России из договора на прошлой неделе.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года. Он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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