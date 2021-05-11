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Глава Минприроды рассказал, на сколько лет в РФ хватит нефти и газа

Валентина Пескова
01:38 11.05.2021
Министр отметил, что некоторые месторождения в России высвобождаются, а  некоторые  пока еще не получили полную нагрузку, но для увеличения объемов добычи нефти и газа нужно развивать новые технологии.
Глава Минприроды рассказал, на сколько лет в РФ хватит нефти и газа
© Фото: pixabay.com
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При текущих объемах добычи обеспеченность всех запасов нефти в России составит 59 лет, а природного газа - 103 года. Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

«Где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах», - цитирует РИА Новости слова Козлова в интервью РБК.

По словам главы ведомства, перед специалистами сейчас стоит насущная задача - загружать Северный морской путь, основной базой которого станут углеводороды.

Разработка новых технологий в России способствует созданию новых рабочих мест, так как люди в отрасли заняты не только в добыче и переработке, но и в смежных областях, таких как нефтесервис. При этом государство помогает российским компаниям, беря на себя часть финансовых обязательств, например - по геологоразведочным работам.

Ранее глава Роснедр Евгений Киселев сообщал, что согласно прошедшей инвентаризации, при нынешнем уровне развития технологий извлекаемых запасов нефти в России хватит на 58 лет, из них рентабельных - на 19 лет.

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