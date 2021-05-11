Автомобилисты Душанбе оказались в «водной западне» из-за проливных дождей

Жители Душанбе опубликовали в соцсетях видео с последствиями проливных дождей, из-за которых городские дороги оказались затоплены.

На видео несколько водителей вынуждены выбраться на крыши своих автомобилей, которые оказали практически полностью погружены под воду. Вокруг собралась толпа зевак - пока никто не пытается помочь водителям выбраться из водной западни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tajikistan/Khujand 🇹🇯 (@khujand.official)

Как сообщили агентству РИА Новости власти Таджикистана, проливные дожди будут идти в регионе еще несколько дней.

Ранее, 8 мая, в столице России выпало почти 60% месячной нормы осадков. Непрерывный сильный дождь в Москве лил на протяжении 12 часов.