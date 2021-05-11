Автомобилисты Душанбе оказались в «водной западне» из-за проливных дождей
Проливные дожди в Душанбе затопили автомобильные дороги.
© Видео: instagram, duhti_kurtaho © Фото: instagram, duhti_kurtaho
Жители Душанбе опубликовали в соцсетях видео с последствиями проливных дождей, из-за которых городские дороги оказались затоплены.
На видео несколько водителей вынуждены выбраться на крыши своих автомобилей, которые оказали практически полностью погружены под воду. Вокруг собралась толпа зевак - пока никто не пытается помочь водителям выбраться из водной западни.
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Как сообщили агентству РИА Новости власти Таджикистана, проливные дожди будут идти в регионе еще несколько дней.
Ранее, 8 мая, в столице России выпало почти 60% месячной нормы осадков. Непрерывный сильный дождь в Москве лил на протяжении 12 часов.