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Автомобилисты Душанбе оказались в «водной западне» из-за проливных дождей

Алексей Курильченко
16:49 11.05.2021
Проливные дожди в Душанбе затопили автомобильные дороги.
© Видео: instagram, duhti_kurtaho © Фото: instagram, duhti_kurtaho
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Жители Душанбе опубликовали в соцсетях видео с последствиями проливных дождей, из-за которых городские дороги оказались затоплены.

На видео несколько водителей вынуждены выбраться на крыши своих автомобилей, которые оказали практически полностью погружены под воду. Вокруг собралась толпа зевак - пока никто не пытается помочь водителям выбраться из водной западни.

 
 
 
 
 
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Публикация от Tajikistan/Khujand 🇹🇯 (@khujand.official)

Как сообщили агентству РИА Новости власти Таджикистана, проливные дожди будут идти в регионе еще несколько дней.

Ранее, 8 мая, в столице России выпало почти 60% месячной нормы осадков. Непрерывный сильный дождь в Москве лил на протяжении 12 часов.

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