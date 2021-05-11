СМИ: в Киеве в доме Медведчука идет обыск

В доме украинского политического и общественного деятеля Виктора Медведчука начался обыск. Обыски у Медведчука проводятся по делу о добыче газа в Крыму, передает РИА Новости.

На данный момент территория оцеплена бойцами спецподразделения, передает РБК.

Ранее украинские националисты устроили акцию протеста возле здания российского консульства в Одессе. Протестующие обвиняли главу партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука в «разжигании войны в Донбассе».