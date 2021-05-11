Опубликованы кадры перехвата истребителем Су-30 французских военных самолетов над Черным морем

Российский истребитель Су-30 не допустил нарушения государственной границы РФ над Черным морем двумя самолетами тактической авиации «Мираж-2000» и самолетом-заправщиком C-135 ВВС Франции.

Радары засекли над нейтральными водами приближавшиеся к российской границе воздушные цели, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа», - говорится в сообщении.

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации.

Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой. При этом наличие одного такого самолета давало колоссальное преимущество, а кроме того, позволяло исключить самолет ДРЛО из боевых порядков. Первый полет истребитель совершил в 1989 году, а в 1992 году начато его серийное производство.

Боевая нагрузка самолета - около 10 тонн. Способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям. Несет модули РЭБ, которые могут подавлять радары как средств ПВО, так и самолетов.