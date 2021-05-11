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Су-30 перехватил над Черным морем три военных самолета Франции

Андрей Аркадьев
13:43 11.05.2021
Нарушений госграницы не допущено. Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.
Су-30 перехватил над Черным морем три военных самолета Франции
© Фото: MOD Russia, Globallookpress
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Российский истребитель Су-30 во вторник перехватил над Черным морем два самолета тактической авиации «Мираж-2000» и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции, приближавшиеся к границе РФ, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

Российские радары засекли над нейтральными водами Черного моря приближавшиеся к российской границе воздушные цели.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации "Мираж-2000" и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря», - говорится в сообщении.

Су-30 - двухместный многоцелевой истребитель. Создан на базе учебно-боевой модификации Су-27УБ путем глубокой модернизации.

Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой. При этом наличие одного такого самолета давало колоссальное преимущество, а кроме того, позволяло исключить самолет ДРЛО из боевых порядков. Первый полет истребитель совершил в 1989 году, а в 1992 году начато его серийное производство.

Боевая нагрузка самолета - около 10 тонн. Способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям. Несет модули РЭБ, которые могут подавлять радары как средств ПВО, так и самолетов.

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