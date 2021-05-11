Москалькова предложила увеличить возраст для владения оружием после трагедии в Казани

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила увеличить необходимый возраст для владения оружием до 21 года, за исключением граждан, прошедших службу в Вооруженных силах. Об этом она заявила на фоне трагический событий в Казани, где, по данным полиции, юноша совершил вооруженное нападение на школу.

«Считаю нужным повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, кроме тех, кто отслужил в Вооруженных силах. Мы не имеем права экономить на жизнях детей, подростков и юношей! Это необходимо не "завтра", а уже "позавчера"», - цитирует пресс-служба слова омбудсмена.

По данным Росгвардии, устроивший стрельбу в школе в Казани владел оружием на законных основаниях. Отмечается, что злоумышленнику 19 лет.