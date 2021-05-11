В стране и мире Устроивший стрельбу в Казани владел оружием на законных основаниях Кира Карон Парень, устроивший стрельбу в Казани, владел оружием на законных основаниях. © Фото: Максим Богодвид, РИА Новости Читайте нас на: В Казани устроивший стрельбу в школе владел оружием на законных основаниях. Данная информация была подтверждена в Росгвардии. «Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и вместе с другими правоохранительными органам задержали злоумышленника, который владел зарегистрированным оружием», - сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, передает РИА Новости. Стрельба в гимназии на улице Файзи произошла утром 11 мая. Вооруженный 19-летний юноша проник в школу и около 9.30 открыл стрельбу. Позже стрелок был задержан правоохранителями. По официальным данным, погибшими оказались семь человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика