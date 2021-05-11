Сотрудники центрального аппарата МВД помогут расследовать дело о массовом убийстве в школе Казани

Сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму, Главного управления уголовного розыска и Главного управления обеспечения общественного порядка МВД России выехали в Казань. Соответствующее распоряжение сделал врио министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой. Об этом говорится в сообщении в пресс-центре ведомства.

«Представители центрального аппарата МВД России примут участие в оперативном сопровождении расследования уголовного дела о нападении на школу в Казани», - следует из сообщения.

В ведомстве также заверили, что сотрудники центрального аппарата МВД окажут содействие подразделениям по делам несовершеннолетних ОВД региона.

Во вторник, 11 мая, на территории школы на улице Файзи в Казани прогремел взрыв, затем вооруженный юноша открыл стрельбу. В результате происшествия погибли девять человек, более 20 человек пострадали. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, предполагаемый стрелок задержан. Им оказался 19-летний юноша, в прошлом воспитанник гимназии.