В Одессе радикалы устроили акцию протеста у консульства РФ

Украинские националисты устроили акцию протеста возле здания российского консульства в Одессе. Протестующие обвиняли главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в «разжигании войны в Донбассе». Они требовали посадить политика в тюрьму. В акции приняли участие несколько десятков человек.

В Facebook было опубликовано видео с места проведения акции. На месте дежурили полицейские. Автор видео отметил, что они не вмешиваются, так как «все проходит мирно».

В марте у здания офиса президента Украины в Киеве радикалы организовали митинг. Протестующие написали на здании оскорбления и забросали его петардами.