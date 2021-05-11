В Казани образовались очереди из желающих сдать кровь пострадавшим при стрельбе

В Казани десятки людей идут в Республиканский центр крови Татарстана, чтобы сдать кровь для пострадавших при стрельбе в гимназии №175.

На кадрах с места видно, что у входа и в коридоре учреждения в очередях стоят десятки граждан.

Уточняется, что всех желающих стать донорами специалисты Центра Крови ждут 12 мая с 7 утра. В результате трагедии с огнестрельными ранениями были госпитализированы порядка 20 человек.



Стрельба в гимназии на улице Файзи произошла утром 11 мая. Позже стрелок был задержан правоохранителями. По официальным данным, погибшими оказались семь человек.