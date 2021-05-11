НАК опубликовал кадры работы спецназа в гимназии в Казани

В Национальном антитеррористическом комитете опубликовали видео работы спецназа на месте стрельбы в гимназии в Казани. На кадрах показаны снаряженные сотрудники, заходящие в здание.

На месте происшествия работают спецназ и ОМОН, а также кинологи с собаками. Правоохранители обследуют здание гимназии и устанавливают обстоятельства произошедшего. На территорию учебного учреждения также прибыли полицейский и военный КАМАЗы.

По ранее оглашенным сведениям, первые выстрелы раздались в 09:30 утра. Прибывшие правоохранители эвакуировали учащихся гимназии. В результате последующих оперативных действий стрелявшего задержали. В результате трагедии погибли семеро учеников, еще 16 человек, включая сотрудников гимназии, получили различные ранения.