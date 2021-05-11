«Много окровавленных детей с пулевыми ранениями»: очевидец рассказала о трагедии в школе в Казани

Жительница Казани Сабина, у которой в школе №175, где произошла стрельба, учатся двое младших братьев и племянница, быстро оказалась на месте ЧП на улице Файзи. По словам свидетельницы, к этому времени уже все дети были эвакуированы и находились во дворе учреждения. Как рассказала Сабина в комментарии «Звезде», там она увидела множество окровавленных детей с пулевыми ранениями и переломами конечностей.

«Я лично видела много раненых и окровавленных детей с пулевыми ранениями, с переломами конечностей», - рассказала очевидец.

Она добавила, что среди раненых оказались и ученики старшей школы, которая располагается на третьем этаже здания, и учащиеся младшей школы, классы которой находятся на первом этаже. Среди пострадавших также оказались школьницы, которые были на уроке физкультуры, проходившем снаружи здания.

Сабина также рассказала, что сама училась в этой школе, и в 2017 году выпустилась из нее. Предположительно, будущий стрелок учился вместе с ней в параллельном классе и запомнился как вежливый, добрый, спокойный и даже интеллигентный мальчик.

Во вторник, 11 мая, в гимназии №175 на улице Файзи в Казани произошла стрельба и прогремел взрыв. Позже стрелок был задержан. В результате трагедии, по официальным данным, погибли семь человек. СМИ со ссылкой на очевидцев, в свою очередь, сообщают о большем количестве жертв.