Учитель сообщила об эвакуации всех детей из школы в Казани, где был открыт огонь
В результате стрельбы в учреждении, по последним данным, погибли 11 человек.
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Все дети школы №175 на улице Файзи в Казани, где произошла стрельба, эвакуированы. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала учитель химии Зульфира Нуриева.
«Все нормально, все дети дома, я родителям отдала уже всех детей. Всех эвакуировали, все в безопасности уже, всех детей спасли уже, все», - рассказала Нуриева.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в школе в Казани погибли 11 человек. Из-за происшествия во всех учебных заведениях города были усилены меры безопасности. По предварительным данным, огонь в учреждении открыл подросток.