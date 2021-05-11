Учитель сообщила об эвакуации всех детей из школы в Казани, где был открыт огонь

Все дети школы №175 на улице Файзи в Казани, где произошла стрельба, эвакуированы. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала учитель химии Зульфира Нуриева.

«Все нормально, все дети дома, я родителям отдала уже всех детей. Всех эвакуировали, все в безопасности уже, всех детей спасли уже, все», - рассказала Нуриева.

Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в школе в Казани погибли 11 человек. Из-за происшествия во всех учебных заведениях города были усилены меры безопасности. По предварительным данным, огонь в учреждении открыл подросток.