Шойгу сообщил о снижении случаев неуставных отношений в армии

В армии снижается количество правонарушений, связанных с неуставными взаимоотношениями. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«На 25% сократилось число преступлений, связанных с самовольным оставлением воинских частей. На 15,5% уменьшилось количество нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими», - сказал он на селекторном совещании во вторник.

Глава военного ведомства отметил, что в Вооруженных силах РФ принимаются меры, которые способствуют снижению числа правонарушений. Так, в прошлом году их количество уменьшилось на 7,4%, а число их участников - на 6,3%.

Также Шойгу сообщил о выполнении плана по вакцинации от COVID-19 в Министерстве обороны. По его словам, в российской армии получили прививки от коронавируса более 800 тысяч человек.