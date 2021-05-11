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Шойгу сообщил о выполнении плана по вакцинации от COVID-19 в МО

Андрей Аркадьев
12:33 11.05.2021
Министр подчеркнул, что прививка позволяет не допускать осложнения эпидемической обстановки в войсках.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В Российской армии получили прививки от коронавируса более 800 тысяч человек. На сегодняшний день военное ведомство получило 850 тысяч доз российской вакцины «Спутник V», сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«План по вакцинации выполнен, но активная работа в данном направлении в Вооруженных силах продолжается», - сказал он на селекторном совещании.

Глава военного ведомства поручил проводить разъяснительную работу с военнослужащими о необходимости вакцинации. По словам министра, вакцинация позволяет не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в армии.

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