Шойгу сообщил о выполнении плана по вакцинации от COVID-19 в МО

В Российской армии получили прививки от коронавируса более 800 тысяч человек. На сегодняшний день военное ведомство получило 850 тысяч доз российской вакцины «Спутник V», сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«План по вакцинации выполнен, но активная работа в данном направлении в Вооруженных силах продолжается», - сказал он на селекторном совещании.

Глава военного ведомства поручил проводить разъяснительную работу с военнослужащими о необходимости вакцинации. По словам министра, вакцинация позволяет не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в армии.