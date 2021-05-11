Глава Татарстана рассказал о погибших в ходе стрельбы в казанской школе

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов прокомментировал произошедшую в казанской школе стрельбу.

«Мы потеряли семь детей, ученики 8 класса - четверо мальчиков, три девочки. Еще 16 человек с ранениями находятся в госпитале - 12 детей и четверо взрослых», - уточнил он.

Минниханов отметил, что один из подозреваемых в стрельбе задержан, официально на нем зарегистрировано оружие. Сейчас правоохранители проводят следственные действия.

«Будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, нашей страны», - сказал глава Татарстана.

На данный момент все учащиеся школы эвакуированы. На месте работают бригады скорой помощи. Из-за инцидента во всех учебных заведениях города усилены меры безопасности.

Ранее СМИ сообщили о задержании предполагаемого пособника стрелков в Казани.