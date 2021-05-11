СМИ сообщили о задержании предполагаемого пособника стрелков в школе в Казани

СМИ сообщили о задержании предполагаемого пособника стрелков в Казани. Речь идет о 41-летнем мужчине.

Во вторник, 11 мая, в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла стрельба. По предварительным данным, в результате происшествия погибли 11 человек, среди жертв – один педагог. На месте трагедии ведут работу сотрудники экстренных служб и бригады скорой помощи.

Одного из подозреваемых в стрельбе в школе в Казани ликвидировали. В районе школы учреждения ввели режим контртеррористической операции. Из-за инцидента во всех учебных заведениях города были усилены меры безопасности.