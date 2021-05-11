Опубликованы кадры из казанской школы, где произошла стрельба

Видео, сделанное внутри казанской школы, где произошла стрельба и взрыв, появилось в Сети. На записи видно, что стены получили повреждения, выбиты двери, на полу лежат куски штукатурки, всюду следы повреждений.

Ранее сообщалось, что в здании гимназии №175 на улице Файзи в Казани произошли стрельба и взрыв. Один из подозреваемых задержан. По предварительным данным, огонь открыл подросток.

Жертвами стрелка стали 11 человек, есть пострадавшие, им оказывается помощь. По данным РИА Новости, погибли педагог и несколько учеников. На месте работают экстренные службы. Меры безопасности во всех школах Казани усилены.