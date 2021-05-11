Глава Татарстана выехал на место ЧП в казанской школе

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов выехал на место ЧП в казанской школе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Республики.

Ранее неизвестные устроили стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи в Казани. После этого на месте ЧП произошел взрыв. Сообщалось, что погибли шесть человек, есть пострадавшие.

Экстренные службы эвакуируют людей из здания. На месте работают медики. По предварительным данным, один из нападавших задержан.