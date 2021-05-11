Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава Татарстана выехал на место ЧП в казанской школе

Андрей Аркадьев
10:25 11.05.2021
Неизвестные открыли огонь в здании школы на улице Файзи.
© Видео: @shaikhulud, Twitter © Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
Читайте нас на:

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов выехал на место ЧП в казанской школе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Республики.

Ранее неизвестные устроили стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи в Казани. После этого на месте ЧП произошел взрыв. Сообщалось, что погибли шесть человек, есть пострадавшие.

Экстренные службы эвакуируют людей из здания. На месте работают медики. По предварительным данным, один из нападавших задержан.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:55 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры из казанской школы, где произошла стрельба
09:12 В стране и мире
В России меры соцподдержки назначат автоматически
08:42 В стране и мире
Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу
08:31 В стране и мире
Лидер партии «Альтернатива для Германии» выступил за завершение строительства «Северного потока-2»
06:38 В стране и мире
Россия заподозрила США в вовлечении других стран в создание биооружия
Популярное
Популярное
Видео
То, что скрыто от глаз: «Звезда» показала изнутри участвующий в Параде Победы автомобиль Aurus
Под Омском возобновились поиски главы регионального Минздрава
Видео
Красота и грация: по Красной площади промаршировали женщины-военнослужащие
Видео
«Свет Великой Победы»: уникальное шоу состоялось в Волгограде в честь Дня Победы
Видео
Романтичный момент: участник Парада Победы в Москве сделал девушке предложение на генеральной репетиции
Видео
«Тигры» на земле и «Аллигаторы» в небе: как прошел Парад Победы в Хабаровске
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.