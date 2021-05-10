Под Омском возобновились поиски главы регионального Минздрава

Поиски главы Минздрава Омской области Александра Мураховского возобновились утром в понедельник, 10 мая. Об этом сообщили в региональном УМВД.

«Поиски возобновились», - передает РИА Новости слова представителя пресс-службы.

Согласно данным правоохранительных органов, в пятницу, 7 мая, Александр Мураховский уехал на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района. Около суток знакомые искали его самостоятельно, а 8 мая обратились в полицию.

В поисках задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, охотинспекторы, волонтеры и местные жители. Поисковая операция значительно осложняется труднопроходимой местностью и наличием заболоченных участков. На данный момент найден квадроцикл пропавшего в 6,5 километрах от базы.