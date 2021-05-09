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Найден квадроцикл: под Омском второй день ищут главу регионального Минздрава

Анна Касаткина
19:30 09.05.2021
Поисковая операция значительно осложняется труднопроходимой местностью и наличием заболоченных участков.
Найден квадроцикл: под Омском второй день ищут главу регионального Минздрава
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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В Омской области второй день ищут министра здравоохранения региона Александра Мураховского, который потерялся в лесу. На данный момент найден квадроцикл пропавшего, сообщает в воскресенье, 9 мая, главное управление МВД по региону.

Мураховский уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района. Около суток знакомые искали его самостоятельно, а 8 мая обратились в полицию.

«В результате поисковых мероприятий сегодня в 6,5 км от охотбазы обнаружен квадроцикл пропавшего. Поисковые мероприятия продолжаются», - говорится в сообщении полицейского главка.

В поисках задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, охотинспекторы, волонтеры и местные жители. Поисковая операция значительно осложняется труднопроходимой местностью и наличием заболоченных участков.

По данным Telegram-канала Baza, Мураховский выехал с охотбазы с друзьями - они поехали на автомобиле, а он на квадроцикле. Позже он сообщил попутчикам, что его транспорт застрял в болоте и он попробует вернуться в Поспелово пешком. После этого рация Мураховского перестала отвечать. Телефона у мужчины при себе не было.

До того как стать главой регионального Минздрава Мураховский занимал должность главврача омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда 20 августа минувшего года экстренно доставили Алексея Навального.

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