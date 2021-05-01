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У православных верующих началась Великая суббота

Кира Карон
00:57 01.05.2021
Наступила Великая суббота.
У православных верующих началась Великая суббота
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
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В Великую субботу православные в храмах вспоминают погребение Иисуса Христа и его сошествие в ад, а также готовятся встретить Воскресение Христово. В субботу можно увидеть плащаницу посреди храма, которая символизирует тело Спасителя.

«Внешне ничего не происходит: Христа похоронили, он лежит в пещере, апостолы непонятно где. А Иисус спустился в ад. До воскресения Христова души всех умерших сходили в ад — это место, где не было Бога, и именно туда спускается сам Бог. И тогда ад перестает быть адом и тем самым разрушается», - рассказал известный православный миссионер, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский РИА Новости.

Духовенство во время субботней литургии меняет облачение с темного на светлое.

«Не потому, что Христос уже воскрес, просто страдания уже кончились. То есть все уже случилось, дальше мы просто ждем Воскресения Христова», - добавил Первозванский.

Также в субботу принято после субботней литургии днем в храмах освящать куличи и другую снедь, хотя, как отмечают священники, это скорее благословение мирян на пасхальную трапезу, нежели освящение продуктов.

«В субботу, когда люди приходят в храм освящать куличи, важно, чтобы духовный акцент был не на куличах, а все-таки на Господе, который здесь лежит посреди храма. Прежде чем идти освящать куличи, лучше подойти к плащанице и приклониться», - отметил Первозванский.

К плащанице можно приложиться в субботу весь день. Перед самым началом пасхальной службы она будет занесена в алтарь. Вечером верующие соберутся в храме для встречи Воскресения Христова.

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