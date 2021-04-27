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Монастырский повар рассказал, почему на Пасху принято красить яйца

Кира Карон
06:09 27.04.2021
Традиция восходит к истории, которую принято относить ко временам императора Тиберия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Шеф-повар московского Данилова монастыря Олег Ольхов рассказал «Звезде», почему принято красить яйца в красный цвет на Пасху и откуда появилась такая традиция.

«Почему яйцо красное? Эта история восходит к Марии Магдалине, которая пошла с проповедью в Рим. Она добилась приема у императора Тиберия. К императору нельзя было приходить с пустыми руками. Нужно было принести какой-то дар. Вот самое недорогое, что она могла себе позволить – куриное яйцо», - поделился Ольхов.

Как говорит история, Мария Магдалина пришла к императору, и рассказала ему о чуде Воскресения, о смерти Христа и его воскрешении.

«Император сказал, что он не может поверить в то, что человек может умереть и воскреснуть. В это время он держал ее дар и сказал, что поверит, если яйцо в его руках покраснеет. И тут же случилось чудо. Яйцо в его руках покраснело. С тех пор пошла традиция окрашивать яйца на Пасху в красный цвет», - добавил Олег Ольхов.

Он также отметил, что помимо красного цвета на Пасху используют и другие цвета, а также наклейки.

«Это как развитие традиций. Все христианские традиции к нам пришли от Византии вместе с Крещением. Точных сведений нет на эту тему», - заключил шеф-повар московского Данилова монастыря Олег Ольхов.

Ранее диетолог рассказала о вреде употребления большого количества куриных яиц после длительного поста. В пасхальный период увеличивается число обращений в больницу с жалобами на колики - зачастую это люди, которые начинают активно употреблять традиционные пасхальные блюда после длительного поста.

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