Сдай тест дважды: в РФ вступили в силу новые правила для возвращения из-за границы

Жителей РФ, возвращающихся из-за границы, теперь обяжут два раза сдавать тесты на СOVID-19. Причем интервал между сдачами должен быть не мене 24 часов. Соответствующее требование было представлено в рамках постановления главного государственного санитарного врача России на официальном сайте правовой информации.

До этого от пересекавших границу россиян ожидали двух тестов только в случае, если те прибывали из Турции или Танзании. Теперь же повторное исследование на коронавирус методом ПЦПР будут проводить все путешествующие за рубеж, начиная с 1 мая.

Правила относятся к прибывающим любым видом транспорта гражданам. До получения результатов второго теста на коронавирусную инфекцию россияне обязаны находится на самоизоляции.

Ранее в Роспотребнадзоре указали, насколько велика вероятность роста заболеваемости коронавирусом в период майских праздников. В ведомстве отметили, что подобного риска нет, если граждане будут придерживаться всех санитарных ограничений.