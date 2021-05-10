Спорт СМИ: директор по связям с общественностью «Спартака» находится в реанимации после избиения Алексей Курильченко У директора по связям с общественностью ФК «Спартак» диагностирована черепно-мозговая травма после избиения. © Фото: Stupnikov Alexander spartak.com Globallookpress Читайте нас на: Директор департамента по связям с общественностью футбольного клуба «Спартак» Антон Фетисов находится в реанимации после избиения. По данным издания «Спорт-Экспресс», у Фетисова диагностирована черепно-мозговая травма. О подробностях инцидента не сообщается. Из-за этого Фетисов не присутствовал на матче «Спартак» - «Химки», в ходе которого «красно-белые» выиграли со счетом 2:1. Клуб вышел на второе место в общем зачете. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика