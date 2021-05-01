В РФ запретили изъятие домашних животных за долги

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает изъятие домашних животных у граждан за долги, не используемых в предпринимательской деятельности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В России на данный момент в Гражданском процессуальном кодексе содержится перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Теперь он будет дополнен пунктом о домашних питомцах, определенных в законе об ответственном обращении с животными.

Это касается животных, «которые не являются средствами производства и которые не содержатся в дельфинариях, зоопарках и океанариумах», об этом ранее отмечал глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ранее Путин подписал закон о запрете госслужащим иметь гражданство и вид на жительство за рубежом. Также занимать государственные должности и должности муниципального уровня нельзя будет при наличии любого другого документа, дающего право на постоянное проживание российского гражданина за рубежом.