Путин отменил «день тишины» при многодневном голосовании в РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, в котором вводится положение о завершении предвыборной агитации в 00.00 первого дня выборов в случае проведения многодневного голосования. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает, что предвыборная агитация должна быть завершена в ноль часов по местному времени первого дня голосования. Таким образом документ фактически отменяет день тишины в день перед выборами при многодневном голосовании.

В документе также отмечается, что кандидаты, если им отказали в регистрации на выборы, в течение пяти дней могут обжаловать в суде решение избиркома. Ошибки в поданных документах не могут быть основанием для снятия человека с выборов, если избирком не известил его об этом заранее.

Ранее Путин подписал закон, который освободит от госпошлин призывников, проходящих обучение на управление транспортными средствами по направлению от военкомата. Документ опубликован на сайте правовой информации. Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.