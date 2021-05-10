В стране и мире На реке под Самарой произошло возгорание сухогруза Алексей Курильченко Сухогруз «Икша» загорелся на реке Сок в Самарской области. © Фото: 63.mchs.gov.ru Читайте нас на: В Самарской области на реке Сок произошел пожар на борту сухогруза «Икша». Открытый огонь обнаружить не удается, наблюдается плотное задымление. «Пожар произошел в жилых каютах сухогруза "Икша" на реке Сок. На борту порядка 15 тонн солярки», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Очаг возгорания на данный момент не установлен. О пострадавших не сообщается. В апреле в Охотском море загорелся рыболовный траулер. На борту находилось более 80 человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика