На реке под Самарой произошло возгорание сухогруза
Сухогруз «Икша» загорелся на реке Сок в Самарской области.
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В Самарской области на реке Сок произошел пожар на борту сухогруза «Икша». Открытый огонь обнаружить не удается, наблюдается плотное задымление.
«Пожар произошел в жилых каютах сухогруза "Икша" на реке Сок. На борту порядка 15 тонн солярки», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Очаг возгорания на данный момент не установлен. О пострадавших не сообщается.
В апреле в Охотском море загорелся рыболовный траулер. На борту находилось более 80 человек.