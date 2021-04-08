СМИ: В Охотском море горит траулер

Рыболовецкий траулер загорелся в Охотском море. Сообщает РИА Новости со ссылкой экстренные службы. По предварительным данным, на борту могут находиться более 80 человек.

Силы МЧС не привлекались для тушения пожара на траулере. Об этом «Звезде» заявили в МЧС по региону.

По предварительной информации, судно приписано к порту Находка.