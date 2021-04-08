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СМИ: В Охотском море горит траулер

Олеся Степакова
15:23 08.04.2021
По предварительной информации, судно приписано к порту Находка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Leonid Dubeykovskyi, Russian Look, Globallookpress
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Рыболовецкий траулер загорелся в Охотском море. Сообщает РИА Новости со ссылкой экстренные службы. По предварительным данным, на борту могут находиться более 80 человек.

Силы МЧС не привлекались для тушения пожара на траулере. Об этом  «Звезде» заявили в МЧС по региону.

По предварительной информации, судно приписано к порту Находка.

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