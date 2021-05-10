Президент Армении назначил дату досрочных парламентских выборов

В понедельник президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении новых парламентских выборов на 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе армянского лидера.

«Назначить внеочередные выборы 20 июня. Указ вступает в силу на следующий день после официальной публикации», - говорится в тексте документа.

Ранее на специальном заседании парламент во второй раз не избрал на пост премьер-министра республики единственного кандидата - и.о. премьера Никола Пашиняна. Процесс голосования был инициирован с целью роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов.