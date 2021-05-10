Пашинян во второй раз не был избран на пост премьера Армении

В понедельник на специальном заседании парламент во второй раз не избрал на пост премьер-министра республики единственного кандидата - и.о. премьера Никола Пашиняна.

Парламент Армении распускается в силу права, в соответствие с Конституцией, если два раза подряд не избирает премьер-министра.

Первый этап голосования состоялся третьего мая. Процесс голосования был инициирован с целью роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов. Новую дату выборов назначит президент Армении.

Ранее стало известно о намерении правящей фракции «Мой шаг» выдвинуть кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна на пост главы армянского кабинета министров. При этом, третьего мая на специальном заседании парламента, фракция не проголосовала за него, чтобы спровоцировать проведение досрочных выборов.