«Спартак» обыграл «Химки» и вышел на второе место в чемпионате России

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл «Химки» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1. Таким образом «красно-белые» вышли на второе место в турнирной таблице.

Мячи в ворота «Химок» забили Александр Соболев и Джордан Ларссон. В ворота «Спартака» мяч забил Максим Глушенков, но спустя 10 минут после гола он был удален с поля - его команда доигрывала в меньшинстве.

Победителем чемпионата досрочно стал петербургский «Зенит». Клуб набрал 61 очко - его соперники лишились шансов «догнать» петербуржцев.