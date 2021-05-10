«Спартак» обыграл «Химки» и вышел на второе место в чемпионате России
Московский «Спартак» обыграл «Химки» и занял второе место чемпионата России.
© Фото: Алексей Филиппов РИА Новости
Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл «Химки» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1. Таким образом «красно-белые» вышли на второе место в турнирной таблице.
Мячи в ворота «Химок» забили Александр Соболев и Джордан Ларссон. В ворота «Спартака» мяч забил Максим Глушенков, но спустя 10 минут после гола он был удален с поля - его команда доигрывала в меньшинстве.
Победителем чемпионата досрочно стал петербургский «Зенит». Клуб набрал 61 очко - его соперники лишились шансов «догнать» петербуржцев.