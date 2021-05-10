В стране и мире Военные США произвели предупредительные выстрелы перед иранскими кораблями в Ормузском проливе Кира Карон В Ормузском проливе военные США предупредили выстрелами иранские корабли. © Фото: navy.mil Читайте нас на: В понедельник в Ормузском проливе корабли Береговой охраны США произвели десятки предупредительных выстрелов из-за маневров кораблей Ирана. Об этом заявил журналистам представитель Пентагона Джон Кирби. «После соблюдения всех соответствующих и надлежащих процедур корабль Malley Береговой охраны США произвел приблизительно 30 выстрелов из пулемета. После второго раунда предупредительных выстрелов, 13 быстроходных боевых катеров ВМС КСИР не выходили на связь», - сказал Кирби. Он также отметил, что иранские корабли произвели «непрофессиональные маневры» вблизи шести кораблей США.



Ранее корабли ВМС США предупредили корабли военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламском революции в Персидском заливе выстрелами. После предупредительных выстрелов иранские корабли отошли на безопасное расстояние. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика