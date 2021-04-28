В стране и мире Корабли США произвели предупредительные выстрелы перед кораблями КСИР в Персидском заливе Кира Карон В Персидском заливе иранский корабль приблизился к американскому. © Фото: navy.mil Читайте нас на: Корабли ВМС США предупредили корабли военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламском революции в Персидском заливе выстрелами. После предупредительных выстрелов иранские корабли отошли на безопасное расстояние. Об этом сообщили ВМС Соединенных Штатов. «Американские команды направили множество предупреждений через радио и громкоговоритель, но корабли ВМС КСИР продолжили маневры на близком расстоянии. Экипаж лодки Firebolt затем произвел предупредительные выстрелы, а корабли ВМС КСИР отошли на безопасное расстояние от американских кораблей», - говорится в заявлении на сайте ВМС США. Ранее российские и иранские моряки захватили «пиратское» судно во время совместных учений. Противник был обезврежен. А российские и иранские военнослужащие отработали совместные досмотровые операции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика