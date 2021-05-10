Российские прыгуны в воду взяли золото на ЧЕ
Россия взяла золото на чемпионате Европы.
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На чемпионате Европы российские прыгуны в воду завоевали золотые медали в командных соревнованиях по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.
В составе сборной России выступали Кристина Ильиных, Екатерина Беляева, Евгений Кузнецов и Виктор Минибаев. Второе место заняли итальянцы, тройку лидеров замкнули немцы.
Ранее на чемпионате Европы по синхронному плаванию россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золотую медаль в технической программе соревнований смешанных дуэтов. По итогу российские спортсмены набрали 91,7963 балла.