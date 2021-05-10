Спорт Российские синхронисты взяли золото на ЧЕ Кира Карон Гурбанбердиева и Мальцев взяли золото на ЧЕ. © Фото: Максим Богодвид РИА Новости Читайте нас на: На чемпионате Европы по синхронному плаванию россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золотую медаль в технической программе соревнований смешанных дуэтов. Соревнования проходят в Будапеште. По итогу российские спортсмены набрали 91,7963 балла. На втором месте оказались испанские спортсмены Эмма Гарсия и Пау Рибес (84,8694), тройку лидеров замкнули представители Италии Изотта Спортелли и Николо Олиари (77,4281). Ранее российские керлингистки получили путевку в полуфинал Чемпионата мира в Калгари. В заключительной встрече кругового этапа россиянки победили спортсменок из США. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика