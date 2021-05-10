В Иерусалиме произошел пожар на территории Храмовой горы

На территории Храмовой горы в Иерусалиме произошел пожар. По данным полиции, возгорание произошло из-за фейерверков, запущенных неизвестными в сторону комплекса.

По данным«Интерфакс», сооружения комплекса не пострадали. На данный момент в Иерусалиме продолжаются акции протестов палестинцев, по данным Красного Креста, ранения получили сотни человек.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Иерусалиме. Стороны осудили выселение палестинцев из квартала Шейх Джаррах, который считается районом их исконного проживания.