Лавров и Чавушоглу осудили выселение палестинцев из квартала Шейх Джаррах

В ходе телефонных переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу стороны выразили серьезную обеспокоенность обострением палестино-израильских отношений. Стороны осудили выселение палестинцев из квартала Шейх Джаррах, который считается районом их исконного проживания.

«В этом контексте министры осудили выселение палестинцев из района их исконного проживания - квартала Шейх Джаррах - и в духе совместного заявления спецпредставителей «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию от 8 мая 2021 г. призвали все стороны данного конфликта проявлять сдержанность и не допускать действий, грозящих дальнейшим обострением обстановки в священный для мусульман месяц Рамадан», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Также стороны обсудили перспективы поставок в Турцию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Рассматривалась и возможность производства препарата в Турции. Отмечена также важность продолжения действия по стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе.