В стране и мире На Арбатско-Покровской линии московского метро остановлено движение из-за человека на пути Алексей Курильченко На «синей» ветке московского метро остановлено движение поездов из-за человека на путях. © Фото: Aleksander Polyakov Global Look Press Читайте нас на: На Арбатско-Покровской линии московского метро остановлено движение поездов между станциями Молодежная и Киевская. По данным столичного Дептранса, задержка произошла из-за попадания человека на пути. «На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения между Молодежной и Киевской из-за человека на пути», - говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранса. В апреле сотрудник департамента гражданской безопасности Москвы Кирилл Кравченко спас упавшую на рельсы в метро девушку. Большую угрозу для пострадавшей представлял контактный рельс. Если бы девушка предприняла попытку выбраться самостоятельно, то могла получить смертельные травмы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика