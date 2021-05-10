На Арбатско-Покровской линии московского метро остановлено движение из-за человека на пути
На «синей» ветке московского метро остановлено движение поездов из-за человека на путях.
© Фото: Aleksander Polyakov Global Look Press
На Арбатско-Покровской линии московского метро остановлено движение поездов между станциями Молодежная и Киевская. По данным столичного Дептранса, задержка произошла из-за попадания человека на пути.
«На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения между Молодежной и Киевской из-за человека на пути», - говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранса.
В апреле сотрудник департамента гражданской безопасности Москвы Кирилл Кравченко спас упавшую на рельсы в метро девушку. Большую угрозу для пострадавшей представлял контактный рельс. Если бы девушка предприняла попытку выбраться самостоятельно, то могла получить смертельные травмы.