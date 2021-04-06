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«Прыгнул вниз, увидел поезд»: спасший рухнувшую на рельсы метро девушку рассказал об инциденте

Ян Брацкий
22:57 06.04.2021
Падение на рельсы произошло 6 апреля на станции «Красносельская» столичного метрополитена.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: flickr
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Сотрудник департамента гражданской безопасности Москвы Кирилл Кравченко, который спас упавшую на рельсы в метро девушку, рассказал «Звезде» подробности происшествия. Инцидент произошел 6 апреля на станции «Красносельская».

«Я услышал звук падающего тела. Этот звук я знаю, не первый случай в моей жизни, когда человек падает на рельсы. Я побежал в сторону платформы и увидел лежащую девушку», - рассказал Кравченко.

Большую угрозу для пострадавшей представлял контактный рельс. Если бы девушка предприняла попытку выбраться самостоятельно, то могла получить смертельные травмы.

«Я прыгнул вниз, увидел поезд, что он успевает затормозить. Не пришлось ложиться в желоб. Она начала подниматься. Я ей помог, осмотрел ее, человек находился в шоковом состоянии», - добавил мужчина.

Вместе с девушкой он дошел до конца платформы, где они дождались сотрудников полиции и медиков.

«Она была в шоковом состоянии, не понимала происходящего. Потом, в отделении полиции пришла в себя, начались слезы, полуистеричное состояние. Лишь после этого она почувствовала проблемы со спиной. Видимо ударилась при падении. Врачи сказали, что переломов нет», - вспомнил Кравченко.

Девушка рассказала, что падение на рельсы стало для нее полной неожиданностью. Она шла по краю платформы в наушниках и вдруг оказалась внизу. По данному факту проводится проверка. Пострадавшая уверяет, что ее никто не толкал.

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